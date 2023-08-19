Речь идет о поездах №6284 из Дебрецена в Мукачево, №33 из Мукачево в Будапешт и №6285 из Захони в Чоп.

Из-за большого пассажиропотока и длительного пограничного контроля венгерская железная дорога отменила три поезда на сегодня.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила "Укрзализныця", отметив, что это уже не первый подобный случай в этом месяце.

"Венгерская железная дорога только что сообщила, что сегодня поезда №6284 из Дебрецена в Мукачево, №33 из Мукачево в Будапешт и №6285 из Захони в Чоп не будут курсировать из-за большого пассажиропотока и длительного пограничного контроля. Это уже не первый подобный случай в этом месяце", - отмечается в сообщении.

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В "Укрзализныце" добавили, что им обидно за пассажиров, которые ожидают эти рейсы в Мукачево, Чопе и на территории Венгрии, и хотя этот маршрут обслуживает именно венгерский MAV START, "мы со стороны Укрзализныци приносим извинения".

"Пройдя весну 2022-го, мы не привыкли к отмене рейсов из-за большого количества пассажиров и ценим репутацию железной дороги в целом как прогнозируемого и наиболее надежного транспорта, поэтому будем использовать все официальные каналы с требованием к венгерским коллегам наладить бесперебойное движение для наших пассажиров", - написали в "УЗ".

Ухудшение отношений между США и Венгрией

Ранее издание The Washington Post написало о том, что Соединенные Штаты Америки заявили, что ограничат доступ венгров к своей программе безвизового въезда на фоне опасений, что иностранные граждане используют паспорта, полученные мошенническим путем, для въезда в страну.

Как отмечает издание, посольство США в Венгрии объявило, что венгры смогут въезжать в страну только один раз в течение одного года после онлайн-проверки, которая разрешает безвизовые поездки. Граждане других стран, участвующие в программе безвизовых поездок, включающей 40 участников, как правило, имеют право на многократное посещение в течение двухлетнего периода без необходимости повторной подачи заявления.

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