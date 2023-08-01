Этот шаг был сделан на фоне все более напряженных отношений между Венгрией и Соединенными Штатами из-за позиции Будапешта во время войны на Украине.

Соединенные Штаты Америки заявили, что ограничат доступ венгров к своей программе безвизового въезда на фоне опасений, что иностранные граждане используют паспорта, полученные мошенническим путем, для въезда в страну.

Как пишет The Washington Post, посольство США в Венгрии объявило, что венгры смогут въезжать в страну только один раз в течение одного года после онлайн-проверки, которая разрешает безвизовые поездки. Граждане других стран, участвующие в программе безвизовых поездок, включающей 40 участников, как правило, имеют право на многократное посещение в течение двухлетнего периода без необходимости повторной подачи заявления.

"Это неудачное решение в ответ на бездействие правительства Венгрии в ответ на серьезные проблемы безопасности, которыми мы занимались на протяжении многих лет и нескольких администраций", - сказал посол США в Венгрии Дэвид Прессман.

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Этот шаг был сделан на фоне все более напряженных отношений между Венгрией и Соединенными Штатами из-за позиции Будапешта во время войны на Украине, а также на фоне повышенных опасений по поводу российского шпионажа на Западе.

Злоупотребление венгерскими паспортами давно вызывает озабоченность Соединенных Штатов. Документ Министерства внутренней безопасности от 2018 года показал, что на тот момент около 700 невенгров получили паспорта обманным путем и выдали себя за поддельные удостоверения личности, причем по крайней мере 65 из них въехали в Соединенные Штаты по программе безвизового въезда.

Беспокойство сосредоточено на паспортах, выданных в период с 2011 по 2020 год, сказал высокопоставленный чиновник США, который говорил на условиях анонимности для обсуждения деликатных вопросов. В 2011 году правительство Венгрии приступило к реализации упрощенной программы натурализации, предоставив гражданство более чем миллиону человек, поскольку премьер-министр Виктор Орбан выразил желание подключить венгерскую диаспору.

Проверка была усилена в 2020 году, но просьбы к Будапешту провести проверки, чтобы убедиться, что лица, которым ранее были выданы паспорта, являются теми, за кого они себя выдают, остались невыполненными, сказал чиновник, поскольку правительства США и Венгрии знают, что паспорта были получены "лица, являющиеся преступниками, которые представляют угрозу безопасности".

"Существуют очень серьезные уязвимости в системе безопасности, связанные с сотнями тысяч паспортов, которые были выданы без строгих требований проверки личности", - сказал чиновник.

Ухудшение отношений между США и Венгрией

Соединенные Штаты ранее осуждали Венгрию за ее стремление расширить связи с Россией и воздерживались от одобрения вступления Швеции в НАТО. В апреле министерство финансов США предприняло необычный шаг, наказав организацию, связанную с союзником, нацелившись на базирующийся в Венгрии Международный инвестиционный банк, который западные чиновники окрестили российским "банком-шпионом".

Венгрия приблизилась к сценарию потенциального выхода из Европейского Союза, шансы на это с прошлого года значительно возросли. Об этом заявил бывший глава Центрального банка Венгрии, Андраш Симор.