Существуют различные сценарии относительно количества аэропортов, которые могут быть открыты.

Украина официально начинает переговоры с регуляторами США и Евросоюза о возобновлении пассажирских авиаперевозок в нашей стране. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил вице-премьер по восстановлению – министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Нам важно услышать первую официальную обратную связь от регуляторов", – добавил министр.

По его словам, на уровне планов есть разные сценарии по количеству аэропортов, которые могут быть открыты в Украине. Однако еще рано говорить о каких-то сроках. Но украинская сторона уже передает регуляторам свое видение, как рынок будет работать в условиях военного положения, а также оценку рисков, подходы и алгоритмы.

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"Примеров, где работают аэропорты, куда в любой момент могут прилетать дроны или ракеты, в мире не так много. Израиль – это самый успешный пример. Мы много времени проводили и проводим консультации с администрацией гражданской авиации Израиля", – сказал Кубраков.

Он заверил, что есть европейские авиакомпании, которые интересуются и хотят быть первыми при возобновлении работы украинского авиарынка, но отказался их называть. Переговоры, по его словам, также продолжаются и с тремя украинскими компаниями.

"Они тоже подтверждают, конечно, что они хотят летать здесь, это их базовые аэропорты, их базовая страна", – сказал министр.

Возобновление авиаперелетов

С началом 2024 года в информационном поле начали все чаще появляться заявления о планах восстановления авиасообщения Украины во время войны. Глава Офиса президент Андрей Ермак заявил, что Украина работает над восстановлением работы одного из аэропортов. Но это произойдет только тогда, когда все вопросы безопасности будут закрыты.

Военный обозреватель Александр Коваленко считает, что возобновление пассажирских авиарейсов во время полномасштабной войны было бы достаточно рискованным и нецелесообразным решением. Это большая угроза, если мы говорим о Киеве, что могут быть нанесены удары баллистической компонентой.

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