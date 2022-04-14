Интервал движения троллейбусов №11К и № 45 будет составлять 20 минут, № 43К - 30 минут.

С завтрашнего дня, 15 апреля, в Киеве начнут работу три троллейбусных маршрута: № 11К "Музей Архитектуры" – станция метро "Выставочный центр"; № 43К "Кибцентр" - станция метро "Выставочный центр" и № 45 "Станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Васильковская".

Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

Отмечается, что интервал движения троллейбусов №11К и № 45 будет составлять 20 минут, № 43К - 30 минут.

Обращается внимание, что актуальный график движения городского транспорта можно смотреть в приложении "Киев цифровой".

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