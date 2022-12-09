В Украине в течение ноября зарегистрировано почти 1,5 тыс. электромобилей

В течение ноября украинцы приобрели и зарегистрировали 1,447 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания. По сравнению с ноябрем прошлого года, спрос на электрические авто вырос почти на 60%.

Как сообщили в пресс-службе "Укравтопрома", по сравнению с предыдущим месяцем, пополнение парка электромобилей замедлилось, от октябрьского результата отставание составило 10%.

Отмечается, что самым популярным электрокаром в Украине остается Nissan Leaf. За месяц украинскую регистрацию получили 248 таких авто.

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Второй результат у Volkswagen ID.4 – 207 единиц. На третьем месте Tesla Model 3 – 129 единиц. Четвертая по популярности модель – Volkswagen e-Golf - 84 единицы. Замыкает ТОП-пятерку рынка электромобилей - Tesla Model Y, в зачете которой 75 регистраций в ноябре", в прошлом месяце в Украине было зарегистрировано 64 единицы электрических коммерческих авто. В этом сегменте первенство за Renault Kangoo Z.E. - 30 единиц.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли свыше 12 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2021 года", - подытожили в "Укравтопроме".

Война в Украине и ситуация на рынке авто:

В течение июля 2022 года, через месяц после отмены льгот на растаможку импортных товаров, рынок новых легковых автомобилей в Украине увеличился более чем на четверть.

В течение июля 2022 года украинцы приобрели и зарегистрировали более 3,6 тысячи новых легковых автомобилей.

В июле украинцы приобрели и зарегистрировали 1 тыс. 732 автомобилей на электротяге, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году, и на 64% относительно показателя предыдущего месяца.

Доля новых машин в регистрациях электромобилей составила лишь 11% против 20% в июле 2021 года.

С начала года по состоянию на 10 августа украинский парк автомобилей на аккумуляторных источниках питания пополнили почти 5,9 тыс. машин, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

По состоянию на 8 сентября 2022 года украинцы увеличили онлайн-спрос на электромобили с выраженным намерением покупки во втором квартале 2022 года в 1,45 раза по сравнению с первым кварталом до 384 тыс. запросов.

Украинцы в ноябре 2022 года приобрели 3,090 тыс. новых легковых автомобилей. Всего за 11 месяцев 2022 года украинцы приобрели и поставили на учет 34 тысячи новых автомобилей.

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