По словам министра, о введении военного положения в стране речь пока не идет.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что водителям надо быть готовыми к проверкам своих транспортных средств.

Об этом он заявил в эфире программы Право на власть на канале 1+1, комментируя введение усиленного режима несения службы в полиции до 19 февраля.

"Во-первых, я хочу сказать, что я и моя семья остается здесь, в Украине. Относительно усиленного варианта несения службы. Речь идет о том, что будет усилена охрана объектов критической инфраструктуры. Будет больше полиции на улицах, будут больше проверять автомобили. И я прошу водителей с пониманием отнестись к этому. Но никаких ограничений конституционных прав, в частности права на митинги, конечно не будет, потому что такие ограничения есть только при введении военного положения", - сказал Монастырский.

По его словам, о введении военного положения в стране речь пока не идет.

Напомним, министр обороны Алексей Резников также подчеркивает, что Украине военное положение пока вводиться не будет. Министр надеется, что российского вторжения не будет, а Украина выйдет из кризиса, связанного с накоплением российских войск у границы, сильнее.

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