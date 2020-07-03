Водителям фур успели выписать штрафов на 54 тысяч евро из-за перегруза

Инспекторы проверили 6598 грузовых транспортных средств.

За одни сутки, 2 июля, инспекторы "Укртрансбезпеки" проверили 6598 грузовых транспортных средств и насчитали более 54 тыс. евро платы за перегрузки.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщили в пресс-службе министерства.

"По поручению президента Украины усиленный габаритно-весовой контроль на дорогах продолжается. Так, только за вчера было проверено 6598 грузовых транспортных средств и начислено более 54 тыс. евро платы за перегрузки. Уже в 8 областях проводится круглосуточный габаритно-весовой контроль. И нередко некоторые строительные компании попадают в выборку нарушителей", - отметил Криклий.

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Криклий поделился рейтингом крупнейших нарушений габаритно-весового контроля за последние сутки. Так, вчера на автодороге М-14 инспекторы "Укртрансбезпеки" совместно с сотрудниками патрульной полиции и СБУ в Николаевской области выявили 3 факта превышения весовых параметров при перевозке груза. Транспортные средства, перевозившие щебень, пытались объехать пункт габаритно-весового контроля полевыми дорогами, но были задержаны инспекторами соответствующих служб для проведения взвешивания.

"Все три грузовика принадлежат предприятию ООО "СПМК-17", которое задействовано в строительстве автомобильных дорог Николаевской области и уже неоднократно нарушало требования действующего законодательства при перевозке груза", - отметил глава министерства.

На каждом из авто были обнаружены перегрузки как на строенную ось, так и на общий вес, и начислена плата за проезд в размере 816,72 евро за каждое транспортное средство.

Кроме этого, рекордсменами по превышению весовых параметров стали:

на автодороге Н-09 в Ивано-Франковской области - авто MAN ООО "Прогресс логистик плюс", в котором выявлена ​​перегрузка на строенную ось 32,25 тонн при норме 24 тонн, на общий вес - 52,0 тонн при норме 40 тонн. начислена плата за проезд - 1180, 20 евро. на дороге Н-14 в Кировоградской области - авто MAN ООО "Экспресс Техбуд", в котором выявлена ​​перегрузка на ось 13,46 тонн при норме 24 тонн, на общий вес - 42,2 тонн при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд - 344 евро.

Как сообщал ранее УНИАН, по данным Национальной полиции, каждый второй грузовой автомобиль едет с перегрузкой. Больше всего таких - в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

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