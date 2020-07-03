Каждый второй грузовик в Украине нарушает весовые нормы - совещание у Зеленского

Больше всего перегруженных транспортных средств на дорогах в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Каждый второй грузовой автомобиль на украинских дорогах нарушает габаритно-весовые нормы.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, за прошедшие сутки в Украине правоохранители вместе с представителями Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезпека") проверили 18 пунктов габаритно-весового контроля. Было проведено 6,6 тыс. проверок грузовиков.

Глава государства поинтересовался, были ли наложены штрафные санкции на транспорт, который нарушил соответствующие нормы. "Формула "здесь строят - там разрушают" не сработает. Как мы можем восстановить и построить украинские дороги, если здесь такие грузовики разрушают новые и добивают старые дороги? Надо коммуницировать с компаниями и тщательно контролировать передвижение грузовиков", - подчеркнул президент.

Министр доложил, что за сутки интенсивных проверок наложены штрафы на общую сумму более 1,7 млн грн. А в Николаевской области было зафиксировано три попытки передвижения перегруженных фур в объезд пунктов габаритно-весового контроля.

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По данным Национальной полиции, каждый второй грузовой автомобиль едет с перегрузкой. Больше всего таких - в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Должностные лица договорились улучшить условия осуществления проверок, работу техники, обеспечив невозможность ее частого перегрева, увеличить количество кадров для проверок, улучшить условия их работы. Также Нацполиция сообщила, что уже устанавливаются камеры для наблюдения за процессом проверок.

Как сообщал УНИАН, до конца 2020 года по всей территории Украины будут работать 54 комплексы автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении") для обеспечения защиты дорог от разрушения.

На базе весовых комплексов также может быть запущена система автоматического взыскания штрафов.

Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов совместно с Государственной фискальной службой, Министерством инфраструктуры и Государственной службой по безопасности на транспорте с 1 июля по 30 сентября этого года обеспечить проведение усиленных мер проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом (по месту осуществления деятельности грузоотправителя).

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