По итогам работы в мае 2021 года Укрзализныця получила около 39 млн грн прибыли. Таким образом, компания демонстрирует положительный финансовый результат уже второй месяц подряд, сообщил исполняющий обязанности руководителя Укрзализныци Иван Юрик в Facebook.

"Уверенно держим курс на стабильную доходность. Второй месяц подряд компания завершает работу с прибылью – в мае получили положительный финансовый результат почти 39 млн грн. Продолжаем улучшать операционную работу и развивать грузовой бизнес, что является главным источником доходности нашей компании", - заявил он.

В УЗ рассказали, что январь 2021 года компания на фоне финансового кризиса и борьбы с пандемией закончила с убытком 693 млн грн, февраль – 534 млн грн, март – 448 млн грн. Однако, начиная с апреля, Укрзализныцю удалось вывести на положительный финансовый результат.

По словам Юрика, выход на доходность стал возможным благодаря эффективному внедрению антикризисного плана в компании, улучшению операционной работы в грузовом сегменте, увеличению объемов грузовых перевозок, а также ослаблению карантинных мер в стране. Кроме того, увеличены доходы от пассажирских перевозок за счет новых рейсов и оживления отпускного сезона.

Напомним, ранее Иван Юрик сообщил, что в апреле Укрзализныця получила прибыль в размере 35 млн грн, что стало первым положительным финансовым результатом за 12 месяцев.

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Автор: Иван Бойко