С 29 апреля компания проводит индексацию тарифов на пассажирские перевозки.

В украинской железнодорожной компании "Укрзализныця" объяснили, будут ли повышать цены на пассажирские перевозки в 2022 году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В "Укрзализныце" заверили, что рост тарифов на пассажирские перевозки в 2022 году пока не предусматривается.

Напомним, что с 29 апреля компания начала анонсированную ранее плановую индексацию тарифов на пассажирские перевозки, заложенную в финансовом плане компании и согласованную с тремя министерствами и всеми железнодорожными профсоюзами, на 2% ежемесячно до конца года.

Читайте такжеВ Украине откроют "охоту" на владельцев "евроблях": кому грозят огромные штрафыДанное решение не перекроет все расходы на перевозку, но позволит "Укрзализныце" инвестировать в сервис.

При этом компания предлагает своим пассажирам систему скидок.

"Уже сейчас пассажиры могут сэкономить до 65% стоимости билета, планируя свое путешествие заранее", - подчеркнули в компании.

Как ранее сообщал УНИАН, с воскресенья, 31 октября, поезда на территории Украины курсируют по зимнему времени. Время прибытия и отправления поездов в билетах пассажиров указано уже с учетом перевода стрелок на один час назад.

Автор: Дмитрий Шварц