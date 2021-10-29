Время отправления и прибытия поездов в билетах указано с учетом перевода стрелок.

С воскресенья, 31 октября, поезда на территории Украины будут курсировать по зимнему времени.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Читайте также"Укрзализныця" продлила срок курсирования 5 дополнительных поездов

Отмечается, что время прибытия и отправления поездов в билетах пассажиров указано уже с учетом перевода стрелок на один час назад.

"В билетах на поезда формирования "Укрзализныци" указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей, стоит быть внимательными и вовремя привести в соответствие время на своих часах", - говорится в сообщении.

Переход на зимнее время:

В ночь на 31 октября, в 4 часа утра, украинцы переходят на зимнее время, то есть переводят стрелки часов на один час назад. Переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

Автор: Герасименко Валентина