Это принципиальная позиция власти, и железная дорога эту позицию поддерживает.

"Укрзализныця" не будет повышать тарифы на пассажирские перевозки.

Об этом на брифинге сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

"Тарифы на пассажирские (перевозки – УНИАН) не будут меняться. Это принципиальная позиция власти, и мы эту позицию поддерживаем. Мы считаем, что наши пассажиры на сегодня и так путешествуют в состоянии войны, для них это достаточно сложно. Многие вынуждены путешествовать по железной дороге, потому что закрыты авиаперевозки, затруднены автомобильные, автобусные перевозки. И я считаю, что это правильная позиция власти - не поднимать тарифы на пассажирские перевозки", - сказал он.

Кроме того, председатель правления добавил, что компания подняла тарифы больше, чем обычно, на грузовые перевозки именно для того, чтобы не допустить роста пассажирских тарифов.

"Более того, наши тарифы на грузовые перевозки даже после роста остаются кратно ниже, чем в соседних европейских странах. Я не говорю о дальних европейских странах, таких как Германия, Франция и так далее. Даже у самых близких, таких как Румыния, Молдова и Польша", - подчеркнул Камышин.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов. Благодаря индексации тарифов финансовое состояние "Укрзализныци" будет стабилизировано.

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