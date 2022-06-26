Уже со следующего месяца украинских беженцев в Польше лишат права на бесплатный проезд.

Польша приютила наибольшее количество переселенцев из Украины после начала полномасштабного вторжения России. Для наших граждан было предоставлено немало скидок, денежных пособий, а некоторые услуги и вовсе были бесплатными. Однако, с 1 июля украинских беженцев лишат права на бесплатный проезд поездами РКР Intercity. Они смогут путешествовать только на общих условиях.

Как информируют на сайте компании, всем гражданам Украины без исключения придется покупать билет за полную стоимость. Бесплатные билеты на некоторые маршруты будут действовать только до конца июня.

В частности, до 30 июня владельцы украинского паспорта имеют право бесплатно путешествовать поездами РКР Intercity только в городах на восточной границе. А именно: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешув, Перемышль, Загуж, Ярослав, Жешув.

Бесплатные билеты украинцы смогут получить в кассах указанных городов или у проводника в поезде, если поездка начинается с этих городов.

Помощь украинцам в Польше: что известно

Ранее, как писал УНИАН, правительство Польши расширило категории украинцев, которым будут покрывать стоимость проживания и питания в стране. В частности, финансовая помощь польским семьям, которые приняли у себя украинцев, в отдельных случаях будет выплачиваться и после завершения 120 дней – с тех пор как гражданин Украины пересек польскую границу.

По предварительной информации, на сегодня в Польше может находиться около 1,5 млн человек, которые спасаются от войны в Украине.

По словам президента Украины Владимира Зеленского из-за российского вторжения более 12 млн украинцев были вынуждены оставить свои дома.

Вас также могут заинтересовать новости: