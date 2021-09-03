Их количество составило 1 тыс. 475.

В Украине в первом полугодии зафиксировано рекордно малое количество краж авто за последние 5 лет — 1 тыс. 475.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot.

Отмечается, что резкий скачок краж произошел в 2014 году. Тогда их число почти удвоилось — до 12 тыс. 600 случаев. Такое рекордное количество краж продержалось до 2016 года включительно.

В 2017 году, когда общая кривая уголовной преступности в Украине пошла вниз, стала уменьшаться и количество незаконных завладений транспортными средствами.

Читайте такжеНемецкий лоукостер Eurowings начал полеты в Украину"В 2020-м их было уже 4 тыс. 522. При текущей динамике показатель этого года обещает быть еще ниже", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Украине зарегистрировали первый автомобиль с уникальным двигателем.

Автор: Павел Степанец