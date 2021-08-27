Цены на арбузы опустились до четырехлетнего минимума.

Цены на арбузы в Украине к концу августа опустились до рекордно низких значений и являются самыми низкими за последние четыре сезона.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

"На данный момент средняя оптовая цена на качественные арбузы в производственных регионах Украины не превышает 80 коп./кг, что соответствует всего 3 центам США. Это более чем втрое меньше, чем на ту же дату 2020 года, и является самой низкой ценой на эту бахчевую культуру за последние четыре сезона", – отмечается в сообщении.

Розничные цены для обычных потребителей также снизились – по данным крупного западноукраинского рынка "Шувар", купить арбузы можно в среднем по цене от 3,20 грн/кг.

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При этом на региональных и столичных рынках все еще можно встретить арбузы по ценам от 6 до 8 грн/кг.

Как сообщают аналитики, предложение арбузов на рынке будет расти, что спровоцирует еще большее падение цен. В то же время производители опасаются, что собирать урожай бахчевых станет просто невыгодно.

Как сообщал УНИАН, в последние дни августа торговые сети Киева снизили цены на арбузы. Это произошло на фоне прибытия в Киев баржи с херсонскими арбузами.

Автор: Анна Нагорная