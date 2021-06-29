Максимальный штраф составляет 51 тыс. грн.

Верховная Рада ввела административную ответственность за нарушение габаритно-весовых норм, а также за отказ от габаритно-весового контроля.

За принятие проекта закона «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» (№3743) во втором чтении и в целом проголосовали 257 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроектом вводится ответственность за отказ от габаритно-весового контроля, которая предусматривает, в частности, наложение штрафа в размере 51 тыс. грн.

Также предусмотрены штрафы за нарушение правил проезда крупногабаритных и большегрузных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам или железнодорожным переездам.

Читайте такжеЗеленский подписал закон о штрафах за перегруз

В частности, штраф за превышение габаритно-весовых норм при перевозке груза во время движения грузовиков по улицам, автодорогам или ж/д переездам на более чем 30% от установленных норм составляет 51 тыс. грн; от 20% до 30% от установленных норм — 34 тыс. грн; от 10% до 20% - 17 тыс. грн, от 5% до 10% - 8,5 тыс. грн.

Кроме того, предусмотрена административная ответственность за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортную накладную или другие определенные законодательством документы на груз. В частности, за внесение недостоверных данных о весе и габаритах груза в накладную предусматривается штраф в размере 51 тыс. грн.

Изменениями в Кодекс Украины об административных правонарушениях также предусматривается установление ответственности за невыполнение перевозчиками, осуществляющими автомобильные перевозки пассажиров и/или грузов, требований уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики по вопросам безопасности на наземном транспорте и его территориальных органов. За это предусматриваются штрафы от 850 грн до 2 тыс. 550 грн.

Данным законопроектом также предлагается закрепить возможность фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов (разрешений) по согласованию условий и режимов перевозки в случае превышения весовых или габаритных ограничений или документа о внесении платы за проезд большегрузных (крупногабаритных) транспортных средств, в автоматическом режиме. Речь идет о фиксации правонарушений и с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи.

Весовой контроль грузовиков: детали

В июне Верховная Рада приняла закон, закрепляющий возможность автоматического весового контроля транспортных средств, а также автоматической фиксации Государственной службой по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность») нарушений габаритно-весовых параметров.

Новый министр инфраструктуры Александр Кубраков видит одной из своих главных задач запуск автоматического габаритно-весового контроля на дорогах страны.

В феврале тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что до конца 2021 года на дорогах Украины будет 100 комплексов «взвешивания в движении» (WIM) для грузовиков.

В декабре 2020 года Криклий сообщил, что Центр обработки данных габаритно-весового контроля Государственной службы по безопасности на транспорте, который необходим для внедрения системы автоматической фиксации нарушений, уже готов к эксплуатации.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец