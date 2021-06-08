В прошлом году было установлено 50 систем взвешивания.

Министерство инфраструктуры планирует в этом году установить около 50 систем «взвешивание в движении» (Weigh-in-Motion) по всей стране.

Об этом во время заседания Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей сообщил глава министерства Александр Кубраков.

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«Было установлено «Укравтодором» в прошлом году 25 комплексов, еще 25 установило отдельное предприятие Министерства инфраструктуры. В целом - 50. В этом году мы устанавливаем примерно ещё 50 по всей стране. Я считаю, что если они все будут работающие, то даже этого количества будет достаточно, чтобы навести порядок, потому что их устанавливают на наиболее узких местах», - сказал он.

По словам Кубракова, стоимость установки одной такой системы немного превышает 1 млн долл.

Борьба Зеленского с перегрузом

23 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться к дальнобойщикам с предупреждением относительно штрафов за перегруженные фуры.

26 июня 2020 года Зеленский отметил, что за соблюдением габаритно-весовых норм при загрузке транспортных средств на украинских дорогах будет следить Нацполиция и Служба безопасности Украины.

За одни сутки, 2 июля, инспекторы "Укртрансбезпеки" проверили 6598 грузовых транспортных средств и насчитали более 54 тыс. евро платы за перегрузки.

9 июля 2020 в Евросоюзе утвердили новые требования к оплате труда дальнобойщиков и условия для отдыха водителей грузовиков.

19 августа 2020 года Зеленский поставил задачу провести перезагрузку «Укртрансбезопасности», а также заявил, что в Украине необходимо внедрить автоматическую систему фиксации перевозимых грузов.

В декабре 2020 года Криклий сообщил, что Центр обработки данных габаритно-весового контроля Государственной службы по безопасности на транспорте, необходимый для внедрения системы автоматической фиксации нарушений, уже готов к эксплуатации.

2 февраля 2021 года Рада в первом чтении поддержала увеличение штрафов за перегруз фур.

3 июня 2021 года Рада приняла закон об автофиксации перегрузов.

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Автор: Дмитрий Шварц