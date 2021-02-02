Парламент принял за основу соответствующий законопроект.

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 308 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как отметил с трибуны парламента глава подкомитета автомобильного транспорта Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Игорь Негулевский, целью законопроекта является усовершенствование осуществления габаритно-весового контроля транспортных средств, в частности - установление прав и обязанностей грузоотправителя и грузополучателя.

«Увеличивается размер административно-хозяйственных штрафов за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм, предусматриваются требования к товарно-транспортной накладной и законодательно закрепленные полномочия «Укртрансбезопасности» о взыскании в судебном порядке платы за проезд по автомобильным дорогам транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные во время осуществления габаритно-весового контроля», - сказал он.

Weigh Control System

Министерство инфраструктуры в партнерстве с Государственной службой по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность») и Отраслевым центром цифрововизации и кибербезопасности завершает внедрение единой электронной системы контроля взвешивания - Weigh Control System. По словам министра Владислава Криклия, Министерство инфраструктуры в ближайшее время анонсирует большую реформу Государственной службы по безопасности на транспорте.

Борьба Зеленского с перегрузом

23 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться к дальнобойщикам с предупреждением относительно штрафов за перегруженные фуры.

26 июня 2020 года Зеленский отметил, что за соблюдением габаритно-весовых норм при загрузке транспортных средств на украинских дорогах будет следить Нацполиция и Служба безопасности Украины.

За одни сутки, 2 июля, инспекторы "Укртрансбезпеки" проверили 6598 грузовых транспортных средств и насчитали более 54 тыс. евро платы за перегрузки.

9 июля 2020 в Евросоюзе утвердили новые требования к оплате труда дальнобойщиков и условия для отдыха водителей грузовиков.

19 августа 2020 года Зеленский поставил задачу провести перезагрузку «Укртрансбезопасности», а также заявил, что в Украине необходимо внедрить автоматическую систему фиксации перевозимых грузов.

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Автор: Дмитрий Шварц