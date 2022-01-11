Рынок новых легковых автомобилей в Украине в 2021 году вырос на 21%.

В 2021 году украинцы более активно, чем в предыдущие годы покупали автомобили с пробегом.

Об этом сообщает "Укравтопром".

В течение 2021 года украинский автопарк был пополнен на 517,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом.

83 из 100 легковых автомобилей, которые в 2021 году прошли свою первую регистрацию в Украине, — это растаможенные автомобили с пробегом.

В 2020 году автомобилей с пробегом было куплено на 46% меньше.

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Как отмечает "Укравтопром", показатель продаж за 2021 год является абсолютным рекордом для страны.

Какие автомобили покупали в 2021 году:

Volkswagen — 90,2 тыс. ввезенных автомобилей;

Ford - 45 тысяч регистраций;

Renault - 42,9 тысячи автомобилей;

Skoda — 38,4 тысячи автомобилей;

Opel - 33,1 тысяча автомобилей.

Украинский автопарк:

За 11 месяцев 2021 года украинский автопарк пополнился на 626 тыс. автотранспортных средств, что на 41% больше, чем показатели прошлого года. Однако 80% этих средств составляют автомобили, бывшие в употреблении.

Рынок новых легковых автомобилей в Украине в 2021 году вырос на 21% по сравнению с показателем 2020 года.