В 2021 году украинцы более активно, чем в предыдущие годы покупали автомобили с пробегом.
Об этом сообщает "Укравтопром".
В течение 2021 года украинский автопарк был пополнен на 517,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом.
83 из 100 легковых автомобилей, которые в 2021 году прошли свою первую регистрацию в Украине, — это растаможенные автомобили с пробегом.
В 2020 году автомобилей с пробегом было куплено на 46% меньше.
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Как отмечает "Укравтопром", показатель продаж за 2021 год является абсолютным рекордом для страны.
Какие автомобили покупали в 2021 году:
- Volkswagen — 90,2 тыс. ввезенных автомобилей;
- Ford - 45 тысяч регистраций;
- Renault - 42,9 тысячи автомобилей;
- Skoda — 38,4 тысячи автомобилей;
- Opel - 33,1 тысяча автомобилей.
Украинский автопарк:
За 11 месяцев 2021 года украинский автопарк пополнился на 626 тыс. автотранспортных средств, что на 41% больше, чем показатели прошлого года. Однако 80% этих средств составляют автомобили, бывшие в употреблении.
Рынок новых легковых автомобилей в Украине в 2021 году вырос на 21% по сравнению с показателем 2020 года.