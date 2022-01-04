Рекордное количество легковых автомобилей приобрели в последний месяц 2021 года.

Рынок новых легковых автомобилей в Украине в 2021 году вырос на 21% по сравнению с показателем 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтопрома".

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"Всего за прошлый год украинские номера получили 103,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 21% больше показателя 2020 года. При этом в 2021 году три из двенадцати месяцев демонстрировали негативную динамику в годовом исчислении: январь (-19%), февраль (-9%), октябрь (-6%)", - говорится в сообщении.

Рекордное количество легковых автомобилей за год украинцы приобрели и зарегистрировали в декабре. Оно составило 10,5 тыс. штук, что на 7% больше показателя за декабрь 2020 года.

"К тому же, это самое большое количество новых автомобилей, что регистрировалось в декабре, начиная с 2014 года", - отмечает "Укравтопром".

Украинский автопарк:

За 11 месяцев 2021 года украинский автопарк пополнился на 626 тыс. автотранспортных средств, что на 41% больше, чем показатели прошлого года. Однако 80% этих средств составляют автомобили, бывшие в употреблении.