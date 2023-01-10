Украинцы за 2022 год приобрели 13,6 тыс. электромобилей.

Украинцы в прошлом году приобрели 13,6 тыс. авто с нулевым уровнем выбросов, что в полтора раза больше по сравнению с 2021 годом.

Как сообщили в пресс-службе "Укравтопрома", кроме общего роста рынка электромобилей, произошел рост на нем доли новых машин.

"Если в 2021 году в регистрациях BEV (транспортного средства на аккумуляторных источниках питания – УНИАН) доля новых авто составляла 14%, то по итогам 2022 года – 17%", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что самым популярным легковым электромобилем в Украине остается Nissan Leaf.

Топ-5 рынка легковых электромобилей выглядит следующим образом: Nissan Leaf – 2,349 тыс. шт.; Volkswagen ID. 4 – 1,407 тыс. шт.; Tesla Model 3 – 952 шт.; Volkswagen e-Golf – 862 шт.; Renault Zoe – 674 шт.

В пресс-службе также добавили, что в декабре 2022 года украинский автопарк пополнили почти 1,6 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания, что на 66% больше, чем годом ранее.

Война в Украине и ситуация на рынке автомобилей:

В течение июля 2022 года, через месяц после отмены льгот на растаможку импортных товаров, рынок новых легковых автомобилей в Украине увеличился более чем на четверть.

Украинцы в ноябре 2022 года приобрели 3,090 тыс. новых легковых автомобилей.

По данным "Укравтопрома", украинцы в ноябре зарегистрировали почти 15 тыс. иномарок, бывших в употреблении.

В 2022 году украинцы зарегистрировали 37,9 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с 2021 годом рынок новых авто сократился на 63% и достиг самого низкого уровня с начала века.

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