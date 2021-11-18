Эксперимент начали с Прикарпатья, там уже кладут уникальное покрытие из шлака.

В Украине строят экспериментальную дорогу из угля. Уникальное покрытие из шлака существенно удешевляет стоимость покрытия. Первый участок такой дороги уже проложили на Прикарпатье - вблизи Бурштына в Ивано-Франковской области.

Сколько стоит покрытие из угля и нравится ли новая дорога водителям - выяснили в новом сюжете проекта "ДжеДАЇ" на 2+2.

Дороги из угля теперь не шутка, а украинская реальность. Эксперимент на Прикарпатье потянул на 20 миллионов гривень, однако такая цифра, как утверждают эксперты, существенно меньше цены обычного покрытия на дорогах.

Уникальное покрытие делают из шлаков, которые остаются в качестве отходов энергетического производства. Использовать золу решили, потому что это может сэкономить стоимость дорог в Украине.

Такие шлаки не нужно специально изготавливать. Золу добавляют к асфальтовой смеси вместо минерального порошка. Уголь составляет 5% от всей смеси. Кроме этого, использование жужелки экономит битум.

Новая дорога очень хорошо себя показала. По ней уже проехались тяжелые машины, покрытие не прогибалось и не деформировалось.

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Сразу после окончания всех работ специалисты возьмут необходимые тесты. Если покрытие из угля покажет хороший результат, такие дороги станут в Украине обыденностью.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинцев готовят к новых цен на АЗС. Стоимость бензина может взлететь вплоть до 45 гривен за литр.

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Автор: Полина Кузенко