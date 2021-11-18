По мнению эксперта стоимость топлива в основном диктуется общемировой конъюнктурой нефтяного рынка.

Введение в Украине с мая 2021 года граничной цены на бензин и дизельное топливо не является критическим фактором, который влияет на цены на заправках.

Об этом говорится в материале УНИАН.

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По мнению эксперта Артема Куюна стоимость топлива в основном диктуется общемировой конъюнктурой нефтяного рынка.

"С государственным регулированием все просто: видим цену топлива в Европе и считаем его с доставкой в Украину. Рынок так и жил до регулирования, ни больше, ни меньше. Там сейчас видно снижение, вероятно, будет еще немного. Дальше - в зависимости от мировой конъюнктуры", - сказал эксперт.

В то же время, гендиректор компании "Прайм" Дмитрий Леушкин дает менее оптимистические прогнозы по стоимости бензина.

"Газ очень дорогой во всем мире - тысячу долларов за тысячу кубов. Цена практически одинаковая по всему миру. Если нефть пересчитать на газ, то выйдет, что производные из нефти в два раза выгоднее. Таким образом, газовая мировая паника рискует очень сильно поднять цены на бензин на заправках. Это же как сообщающиеся сосуды", – сказал он.

По мнению Леушкина, по пессимистическому сценарию стоимости нефти в среднесрочной перспективе может вырасти до ста долларов за баррель с нынешних 80 долларов. В таком случае, стоимость бензина в Украине поднимется с нынешних 32 гривень до 45 гривень за литр.

Госрегулирование цен:

14 мая 2021 года Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до 5 числа каждого месяца.

15 ноября 2021 года Минэкономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо.

Автор: Анна Бредихина