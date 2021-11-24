В Украине еще 10 камер заработают на дорогах/фото mvs.gov.ua

Новые камеры автоматической фиксации правил дорожного движения заработают в Украине. С 26 ноября появятся еще 10 комплексов.

Об этом сообщает заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий в Facebook.

По данным МВД, после запуска 10 камер с 26 ноября в Украине будут работать 246 камер фиксации нарушений ПДД в 24 городах и 15 областях.

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Запорожье:

  • ул. Немировича-Данченко в направлении ул. Лермонтова.

Львов:

  • проспект Святого Иоанна Павла II, в направлении проспекта Червоной Калины;
  • ул. Княгини Ольги в направлении ул. Владимира Великого.

Тернополь:

  • проспект Степана Бандеры в направлении ул. Евгения Коновальца.

Донецкая область

  • на 36 км+492 автодороги Н-20 направление прибора г. Константиновка.

Николаевская область:

  • на 139 км+684 автодороги М-14 возле села Константиновка;
  • на 200 км+036 автодороги Н-24 в направлении Николаева.

Ровенская область:

  • на 394 км+318 автодороги М-06 в направлении Львова;
  • на 328 км+826 автодороги М-06 в направлении Киева.

Харьковская область:

  • на 49 км+934 автодороги Р-46 в направлении ул. Шевченко город Богодухов.

Как ранее сообщал УНИАН, журналисты узнали, в каком количестве, где и когда появятся новые электронные инспекторы на дорогах. 

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал о планах в первом квартале 2022 года запустить тестирование системы автоматической фиксации целого ряда нарушений правил дорожного движения.

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Автор: Анастасия Горбачева