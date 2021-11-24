Новые камеры автоматической фиксации правил дорожного движения заработают в Украине. С 26 ноября появятся еще 10 комплексов.
Об этом сообщает заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий в Facebook.
По данным МВД, после запуска 10 камер с 26 ноября в Украине будут работать 246 камер фиксации нарушений ПДД в 24 городах и 15 областях.
Читайте такжеТарифы на такси в столице "улетят в космос": когда и на сколько подорожание (видео)Новые камеры заработают на следующих дорогах
Запорожье:
- ул. Немировича-Данченко в направлении ул. Лермонтова.
Львов:
- проспект Святого Иоанна Павла II, в направлении проспекта Червоной Калины;
- ул. Княгини Ольги в направлении ул. Владимира Великого.
Тернополь:
- проспект Степана Бандеры в направлении ул. Евгения Коновальца.
Донецкая область
- на 36 км+492 автодороги Н-20 направление прибора г. Константиновка.
Николаевская область:
- на 139 км+684 автодороги М-14 возле села Константиновка;
- на 200 км+036 автодороги Н-24 в направлении Николаева.
Ровенская область:
- на 394 км+318 автодороги М-06 в направлении Львова;
- на 328 км+826 автодороги М-06 в направлении Киева.
Харьковская область:
- на 49 км+934 автодороги Р-46 в направлении ул. Шевченко город Богодухов.
Как ранее сообщал УНИАН, журналисты узнали, в каком количестве, где и когда появятся новые электронные инспекторы на дорогах.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал о планах в первом квартале 2022 года запустить тестирование системы автоматической фиксации целого ряда нарушений правил дорожного движения.