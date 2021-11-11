В МВД напомнили, что все приборы используются максимально открыто.

В МВД уверяют, что полицейские уже не имеют возможности влиять на точность измерения скорости движения автомобилей устройством TruCAM.

Об этом говорится в комментарии относительно ряда слухов об устройстве, в том числе о том, что полицейские с помощью эффекта косинуса и поправочного коэффициента влияют на точность измерения скорости.

"Чтобы устранить возможность злоупотребления и автоматизировать процесс, было обновлено программное обеспечение TruCAM, и у полицейского уже нет возможности вносить изменения в настройки поправочного коэффициента. Прибор самостоятельно и автоматически определяет поправочный коэффициент (расстояние до дороги)", – отмечают в ведомстве.

Отрицается и то, что TruCam не сертифицирован.

Так, по данным МВД, данный прибор получил сертификат утверждения типа средств измерений от 29.08.2012 № UA-MI/1-2903-2012. Соответственно, на основании положительных результатов государственных приемных испытаний, Министерством экономического развития и торговли Украины утвержден тип измерительной техники "Измеритель скорости автотранспортных средств лазерный LTI 20/20 TruCAM", зарегистрированный в государственном реестре средств измерительной техники под номером У3197-12.

"Действующим законодательством не предусмотрено повторное прохождение данной процедуры для приборов, которые уже были завезены на территорию Украины и введены в эксплуатацию. Кроме того, такая процедура как "сертификация" вообще уже не содержится в нормах действующего законодательства Украины", - заявили в МВД.

Также отмечается, что все приборы, использующие патрульные, прошли поверку.

В то же время в МВД напомнили, что все приборы используются максимально открыто: обнародована карта с нанесением участков использования; стоят упреждающие знаки; на дорогах служебные патрульные автомобили стоят с синими проблесковыми маячками.

TruCAM в Украине

Как сообщал УНИАН, патрульные начали использовать устройство TruCAM с октября 2018 года.

TruCAM – лазерный измеритель скорости, оснащенный режимом видеофиксации.

Сведения о дате, времени и местоположении (координатах) автомобиля, выдаваемых TruCAM, автоматически поступают от встроенного в прибор GPS-приемника. Начало фиксации нарушения возможно на расстоянии до 1,2 тыс. метров.

По данным патрульной полиции, в 2020 году в Украине за превышение скорости водителей оштрафовали почти на 100 млн грн. Протоколы составлялись по показателям TruCam.

Автор: Инна Андалицкая