Вскоре камер на дорогах Украины станет больше в разы.

Недавно на украинских дорогах установили новых электронных контролеров - дополнительные камеры фото-видеофиксации нарушений ПДД.

Журналисты узнали, в каком количестве, где и когда появятся новые электронные инспекторы на дорогах. Об этом говорится в сюжете 2+2.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал о планах в первом квартале 2022 года запустить тестирование системы автоматической фиксации целого ряда нарушений правил дорожного движения.

"Это проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение установленного для транспортных средств запрета выезда на полосу встречного движения", - уточнил он.

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Проскочить встречкой полосой или проехать на красный свет светофора вскоре будет означать автоматически получить "письмо счастья".

Арсенал камер в ближайшие значительно расширят: до конца года хотят установить 34 новых комплекса, в следующем году еще 210, а в 2023 - еще сотню.

Некоторые камеры срабатывают уже на несколько видов нарушений сразу, что добавляет им эффективности. Также известно, что будут устанавливать новые коплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД по просьбе местных властей на проблемных участках дорог.

Как сообщал УНИАН, с 22 октября еще 17 комплексов автофиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Украины.

Автор: Олег Давыгора