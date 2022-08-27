Правительство считает, что наружная реклама в полосе отвода дорог отвлекает водителей, что может привести к ДТП.

В целях уменьшения количества ДТП, правительство Украины намерено убрать рекламные щиты вдоль дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования полосы отвода автомобильных дорог общего пользования субъектами хозяйствования" (регистрационный номер 7696).

Данным законопроектом предусмотрено запретить размещение рекламоносителей и прокладку инженерных коммуникаций и сетей вдоль полосы отвода автомобильных дорог общего пользования.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, размещение щитов отвлекает внимание водителей и может привести к ДТП. "Их размещение в пределах полосы отвода дорог, особенно на основных подъездах к крупным городам и областным центрам, приводит к информационной перегрузке дорожной обстановки, дополнительной фиксации взгляда водителя и увеличению времени его реакции во время управления автомобилем", - сказано в записке.

Реклама на дорогах:

Ранее руководитель пресс-службы Департамента ГАИ МВД Украины Евгений Кравец заявил о том, что реклама на дорогах не является непосредственной причиной ДТП.

Законопроект №218а "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно размещения внешней рекламы на автомобильных дорогах общего пользования, а также на улицах и дорогах городов и других населенных пунктов" был зарегистрирован в Верховной Раде 31 мая 2013 года.

Согласно законопроекту, предлагалось внести ряд изменений в Закон Украины "О рекламе" и запретить размещение наружной рекламы за населенными пунктами на расстоянии меньше чем 10 метров от края проезжей части, на тротуарах и велосипедных дорожках, в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования.

"Целью законопроекта является повышение безопасности дорожного движения и уменьшение негативного воздействия рекламных носителей на водителей путем внесения изменений в законы Украины "О рекламе" и "Об автомобильных дорогах" в части условий размещения рекламы", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

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