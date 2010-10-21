Медведев: "агрессивность НАТО" - это стереотип

Россиянам необходимо преодолевать ложное представление об агрессивности НАТО, а европейцам и американцам - о невозможности демократии в России, заявил в среду президент Дмитрий Медведев, принимая в своей подмосковной резиденции "Горки" западных экспертов - участников ежегодно проводимой в Мюнхене международной конференции по безопасности.

У части российских граждан "есть ощущение, что НАТО является неким агрессивным составляющим по отношению к России. И, наверное, во многом это заблуждение. Но очевидно и то, что зачастую Россия воспринимается частью западного мира, обычными людьми в качестве страны, где никогда не может быть демократии, руководство которой всегда привержено авторитарным принципам и которая не хочет развиваться совместно с другим миром", - сказал он.

В качестве примера успешного преодоления исторических стереотипов Медведев указал на нынешние российско-польские отношения.

По словам Медведева, в области внешней политики у России "приоритеты прежние", но "какие-то элементы внешней политики меняются". "Если хотите, это модернизация. Поэтому, я считаю, нужно просто уметь слышать друг друга и налаживать хорошие отношения", - сказал он.

Говоря об отношениях с Соединенными Штатами, он отметил важное значение, которое имеют в международных делах личные отношения между главами государств, хотя "это не все во внешней политике". "Очевидно, что успех "перезагрузки" с США в значительной мере связан с тем, что у меня сложились хорошие отношения с президентом Обамой, личные отношения", - сказал он.

Председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер передал Дмитрию Медведеву бессрочное приглашение на конференцию. Ближайшая встреча в столице Баварии состоится в феврале будущего года.

В 2007 году Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции с речью, которую многие расценили как фактическое объявление "холодной войны" Западу, напоминает Би-си-си.