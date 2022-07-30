Известно, что в результате происшествия погиб 1 человек, под завалами возможно пребывание еще 2 человек.

В Бахмуте из-за обстрелов спасатели приостановили поисковые работы на разрушенной рембазе железной дороги.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В связи с опасностью личному составу из-за обстрелов в непосредственной близости, сейчас приостановлено проведение аварийно - спасательных и поисковых работ работ на разрушенном в результате обстрела двухэтажном здании ремонтной базы железной дороги в городе Бахмут... работы будут продолжены 31 июля 2022 г.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в результате происшествия погиб 1 человек, под завалами возможно пребывание еще 2 человек.

Здание ремонтной базы железной дороги в г. Бахмут подверглось разрушениям в результате обстрела ночью.

В 10:25 спасатели приступили к проведению аварийно-спасательных и поисковых работ на месте разрушения.

Ранее сообщалось, что из-под завалов было изъято тело мужчины (анкетные данные уточняются).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 30 июля 2022 самые активные бои с российскими оккупантами продолжаются на востоке Украины. По данным Генштаба, захватчики пытаются вести штурмовые действия с разных направлений, но без успеха.

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