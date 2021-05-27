Украина имеет значительный потенциал в производстве и транспортировке водорода.

Украина и Германия намерены тесно сотрудничать в сфере энергетики и в частности, совместно развивать водородные проекты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики по итогам встречи главы ведомства Германа Галущенко с Чрезвычайным и Полномочным послом Федеративной Республики Германия в Украине Анкой Фельдгузен.

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Фельдгузен подчеркнула, что Украина имеет значительный потенциал в энергетике для взаимовыгодного сотрудничества, в том числе по проектам по производству и транспортировке водорода.

В свою очередь, Галущенко подтвердил важность вопроса развития водородной энергетики, а в этом контексте и перспективы использования инфраструктуры газотранспортной системы Украины. Стороны определили возможности дальнейшей реализации проектов трансформации угольных регионов, развития водородной энергетики, повышения энергоэффективности и декарбонизации.

Глава Минэнерго подчеркнул, что Германия является одним из ключевых надежных партнеров Украины. Министр поблагодарил за поддержку Украины на пути реформирования энергетического сектора, в частности, за весомый вклад в создание и работу Фонда энергоэффективности и сотрудничество в проектах по повышению энергоэффективности, внедрения проектов возобновляемой энергетики.

Также стороны обсудили процесс синхронизации объединенной энергосистемы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E.

«Синхронизация с европейской энергосистемой - это то, что мы реализуем в ближайшем будущем. Инициированное Минэнерго решение о запрете импорта электроэнергии из РФ и Беларуси является одним из шагов для ускорения этой интеграции», - цитирует пресс-служба Галущенко.

Интеграция в ЕС и сотрудничество с Германией

В мае 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина заинтересована в расширении сотрудничества с Германией в энергетической сфере.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина стремится синхронизировать и интегрировать свою экономику в хозяйственную систему Европейского Союза и на этом пути особое значение имеет сотрудничество с Германией.

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Автор: Анна Бредихина