Сегодня, 15 апреля, во время попытки государственного переворота в Судане загорелся самолет Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp.
Как сообщает Avianews.com, столичные воздушные ворота в Хартуме захватил спецназ Судана, который противостоит регулярной армии.
Известно о срабатывании датчика горения на одном из двух самолетов авиакомпании SkyUp, находящихся в аэропорту Хартума. Установить состояние самолета и возможные повреждения на данный момент невозможно.
Сообщается, что в Судане работали украинские экипажи и два самолета SkyUp. Это Boeing 737-800 с номерами UR-SQA и UR-SQH.
Самолеты SkyUp Airlines находятся в Судане в рамках контракта на условиях ACMI с авиакомпанией Sun Air. С начала 2023 года они выполняли рейсы в Каир (Египет), Эр-Рияд и Джидду (Саудовская Аравия).
— avianews.com (@avianewscom) April 15, 2023
Попытка госпереворота в Судане
15 преля 2023 года в 9:30 в Судане неожиданно вспыхнули бои между Силами быстрого реагирования и армейскими подразделениями. Стычки начались в столице Хартуме и еще нескольких городах.
Противоречия, имевшие место между различными силовыми структурами африканской страны в последние месяцы, переросли в открытое вооруженное противостояние.
Звуки перестрелки были слышны в столичных районах Эркевит и Спортивный городок, а также возле аэропорта, в окрестностях Генштаба суданской армии и возле резиденции "лидера Суверенного совета" генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.
Сообщалось, что тороны применяют тяжелое вооружение, над Хартумом поднимается густой дым. Кроме того, сообщалось о столкновениях в городах Умдурман, Бахри и Марави.