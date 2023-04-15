В Судане работали украинские экипажи и два самолета SkyUp. Это Boeing 737-800 с номерами UR-SQA и UR-SQH.

Сегодня, 15 апреля, во время попытки государственного переворота в Судане загорелся самолет Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp.

Как сообщает Avianews.com, столичные воздушные ворота в Хартуме захватил спецназ Судана, который противостоит регулярной армии.

Известно о срабатывании датчика горения на одном из двух самолетов авиакомпании SkyUp, находящихся в аэропорту Хартума. Установить состояние самолета и возможные повреждения на данный момент невозможно.

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Сообщается, что в Судане работали украинские экипажи и два самолета SkyUp. Это Boeing 737-800 с номерами UR-SQA и UR-SQH.

Самолеты SkyUp Airlines находятся в Судане в рамках контракта на условиях ACMI с авиакомпанией Sun Air. С начала 2023 года они выполняли рейсы в Каир (Египет), Эр-Рияд и Джидду (Саудовская Аравия).

Попытка госпереворота в Судане

15 преля 2023 года в 9:30 в Судане неожиданно вспыхнули бои между Силами быстрого реагирования и армейскими подразделениями. Стычки начались в столице Хартуме и еще нескольких городах.

Противоречия, имевшие место между различными силовыми структурами африканской страны в последние месяцы, переросли в открытое вооруженное противостояние.

Звуки перестрелки были слышны в столичных районах Эркевит и Спортивный городок, а также возле аэропорта, в окрестностях Генштаба суданской армии и возле резиденции "лидера Суверенного совета" генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Сообщалось, что тороны применяют тяжелое вооружение, над Хартумом поднимается густой дым. Кроме того, сообщалось о столкновениях в городах Умдурман, Бахри и Марави.

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