Политический кризис в Судане, похоже, перешел в стадию нового военного переворота.

В Судане неожиданно вспыхнули бои между Силами быстрого реагирования и армейскими подразделениями. Стычки идут в столице Хартуме и еще нескольких городах, пишет турецкое информагентство "Анадолу".

"Противоречия, имевшие место между различными силовыми структурами африканской страны в последние месяцы, переросли в открытое вооруженное противостояние на улицах Хартума и других городов Судана", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, бои начались около 9:30 утра по местному времени в субботу. Звуки перестрелки были слышны в столичных районах Эркевит и Спортивный городок, а также возле аэропорта, в окрестностях Генштаба суданской армии и возле резиденции "лидера Суверенного совета" генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

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"Стороны применяют тяжелое вооружение, над Хартумом поднимается густой дым. Кроме того, сообщается о столкновениях в городах Умдурман, Бахри и Марави", – пишет "Анадолу".

Ситуация в Судане

Судан – одно из самых нестабильных государств Африки. В 2011 году страна распалась на два независимых государства – собственно Судан и Южный Судан.

В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, в результате которого был отстранен от власти президент Омар Башир. Он до сих пор находится под арестом. В стране были созданы новые органы власти, подконтрольные военным.

Осенью 2021 года произошел новый переворот, который сместил формальное гражданское правительство, к власти пришел генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан. После этого страна пережила еще ряд политических потрясений и скандалов в высшем руководстве государства.

Примечательно, что Россия уже долгое время пытается установить свое политическое влияние в Судане, но военные перевороты в стране этому препятствуют.

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