В Раде планируют вернуть криминальную ответственность за "пьяные" ДТП

По словам Александра Дубинского, к пятнице законопроект вынесут в повестку дня срочным решением.

14 июля нардеп Александр Дубинский зарегистрирует законопроект, который возвращает криминальную ответственность за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом депутат сообщил в эфире канала Newsone.

«Считаю, что человек, попав в «пьяное» ДТП, даже без последствий, должен сидеть в тюрьме от трех лет. В нашей стране если не будет жесткого наказания за подобные преступления, будет происходить беспредел и дальше. Люди не будут садиться пьяными за руль, если будут точно знать, что отправятся в тюрьму, без всяких штрафов и договорных судов», - говорит нардеп.

Он подчеркнул, что к пятнице законопроект вынесут в повестку дня срочным решением.

«Что касается недавней отмены президентом уголовной ответственности за вождение в пьяном виде. Думаю, стоит вызвать и публично уволить того человека, который порекомендовал президенту принять подобное решение», - рассказал Дубинский.

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