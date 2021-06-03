Речь идет о задолженности по выплатам по COVID-пакету.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) подала в суд на Национальную службу здравоохранения Украины (НСЗУ) из-за задолженности службы по выплатам по COVID-пакету в размере 19 млн грн.

Об этом сообщил Центр здравоохранения УЗ на своей странице в соцсети Facebook.

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«По состоянию на начало июня существует задолженность в размере 19 млн гривен перед АО «Укрзализныця». Не были уплачены средства за оказанные услуги больницами за март, апрель, май», - сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за этого работники и медицинский персонал железнодорожных больниц не могут получить дополнительную оплату, которая положена им по праву.

Пресс-служба подчеркнула, что железнодорожные больницы — единственные отраслевые больницы в стране, которые начали прием больных COVID-19.

«АО «Укрзализныця» за свой счет осуществила модернизацию отделений для приема больных, не получив ни копейки из ковидного фонда», - подчеркнула пресс-служба.

Согласно сообщению, начиная с ноября 2020 года в больницах УЗ пролечились 2 тыс. 428 больных COVID-19.

«Укрзализныця» и борьба с COVID-19

В апреле УЗ сообщила, что в рамках выполнения обязательств по обеспечению мер по борьбе с COVID-19 обеспечила в ведомственных железнодорожных больницах свыше 800 коек для лечения больных коронавирусом.

В марте «Укрзализныця» заявила о срыве 35 тендеров на закупку сверхважных медицинских средств для лечения больных COVID-19 в ведомственных больницах на сумму 170 млн грн.

Справка УНИАН. В настоящее время с больными COVID-19 работают 8 ведомственных больниц УЗ (три - в Киеве, две - в Харькове и по одной в Днепре, Львове и Одессе).

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Автор: Павел Степанец