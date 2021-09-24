Сервисный центр МВД обращает внимание граждан, что с сегодняшнего дня хранение номерных знаков стоит 9 грн в сутки без учета НДС.
Об этом сообщается на Facebook-странице СЦ МВД.
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Кроме того, в Центре отмечают, что срок хранения ограничен и если не будет продлен владельцем знаков, то номерные знаки будут уничтожать.
"Сегодня вступает в силу постановление, по нормам которого ответственное хранение номерных знаков стоит 9 грн в сутки без учета НДС. Если кого-то из вас заждались любимые номерные знаки, то пора решить их судьбу. Ведь по истечении срока оплаченного хранения, вам необходимо позаботиться о продлении резерва. В противном случае вы рискуете их потерять — номерные знаки будут уничтожены", - говорится в сообщении.
Для получения услуги нужно будет подать: заявление; документ, удостоверяющие личность; регистрационные документы на транспортное средство; платежный документ (квитанция), который подтверждает оплату государственной услуги.
Выдача номерных знаков:
С 25 марта 2021 года в Украине изменились правила выдачи номерных знаков на автомобиль.
Основным нововведением стало изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) транспортного средства.
В МВД уточнили, что эти требования не распространяются на номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.