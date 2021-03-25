Изменение правил выдачи номерных знаков на авто позволит оптимизировать определенный процесс.

В Украине изменились правила выдачи номерных знаков на автомобиль, что должно сильно оптимизировать процесс выдачи.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.

"Отныне каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства номерные знаки только своей области. Независимо от места регистрации владельца автомобиля", - говорится в сообщении.

"Министерством внутренних дел Украины принят приказ от 02 марта 2021 года № 166, который вступает в силу с момента опубликования. Он устанавливает единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и требования к ним. В частности, определены правила применения, типы и основные размеры государственных номерных знаков, установлены требования к информационному содержанию и техническим характеристикам", - говорится в сообщении.

Как разъясняют в ведомстве, основным нововведением, которое вводится, является изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) транспортного средства.

В МВД уточнили, что эти требования не распространяются на номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.

Нововведение позволит оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних материальных затрат на изготовление и логистические затраты на доставку и хранение в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов, пояснили в учреждении.

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Автор: Андрей Кибальный