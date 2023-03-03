Принцип будет аналогичным с метро и наземным общественным транспортом.

В частных маршрутках Киева введут безналичную систему оплаты за проезд. Она уже работает в метро с наземным общественным транспортом и помогает контролировать потоки пассажиров. Однако из-за этого могут вырасти цены на проезд.

О таких планах в комментарии порталу "Вечерний Киев" сообщил заместитель начальника департамента управления проектами КП "Главный информационно-вычислительный центр" Роман Деркач. Власти столицы хотят присоединить частные маршрутные такси к Автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП) уже в текущем году. В результате оплата за проезд может стать безналичной. Такой подход позволяет оценивать поток пассажиров и загруженность в рамках дня. Полученные данные станут основой при принятии решений об увеличении или уменьшении транспортных средств на маршрутах.

С чем связано резкое принятие решения

В комментарии ТСН глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко рассказал, что упомянутое новшество планировали реализовать еще до полномасштабной войны. Но затем его отложили до окончания военного положения.

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"Но вдруг оказалось, что столичные чиновники думают иначе, точнее планы ввести безналичную оплату в маршрутках уже в этом году, не дожидаясь окончания действия военного положения", — заявил Моисеенко.

По его словам, за этим нововведением кроется финансовый интерес определенных лиц. АСОП принадлежит компании, которая продала ее в использование городу. С каждой оплаты за проезд система взымает 5% за услуги оператора.

"Это немалые средства. Поэтому сейчас чиновники разных уровней пытаются загнать в эту систему все столичные маршрутки. Цель — получать доходы. Поэтому я очень сомневаюсь, что введение безналичной оплаты проезда в маршрутках улучшит сферу обслуживания граждан", — добавил Моисеенко.

При этом он в целом считает идею хорошей. Однако внедрять систему безналичной оплаты нужно постепенно, оценивая все "за" и "против".

Как изменится цена на проезд

Моисеенко сообщил, что после полномасштабного вторжения пассажиропоток в маршрутках снизился. В результате доходы упали, а на внедрение системы безналичной оплаты придется потратить немалые средства. Работу АСОП обеспечивают специальные валидаторы. На установку каждого такого устройства в автобусе придется потратить 100 тысяч гривен.

Из-за расходов перевозчики могут повысить стоимость проезда, чтобы оставаться платежеспособными. При этом существует угроза уменьшения количества транспортных средств на маршрутах.

"Как рассказывают частные перевозчики, они смогут оборудовать валидаторами только половину своего автопарка. Это значит, что автобусы без этих устройств просто не выйдут на маршруты. На остановках пассажиры не дождутся своих автобусов. И это значительно ухудшит качество обслуживания в Киеве", — подытожил Моисеенко.

Стоимость проезда в транспорте

"Укрзализныця" в 2023 году ожидает убытки в размере 20,2 млрд гривен. Однако стоимость пассажирских и грузовых перевозок компания не планирует поднимать.

В Одессе плату за проезд в маршрутках увеличили еще прошлым летом. Она выросла с 10 до 15 гривен.

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