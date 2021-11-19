Это связано с проведением капитального ремонта улицы Льва Толстого.

В Киеве троллейбусы №№ 3 и 9 будут курсировать по измененному маршруту с 06:00 часов 20 ноября до 06:00 часов 24 ноября.

Как сообщили в КП "Киевпастранс", в этот период будет закрыто движение троллейбусов по улице Митрополита Василия Липковского и улице Льва Толстого.

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Это связано с тем, что на улице Льва Толстого будут выполнять работы по капитальному ремонту.

Движение троллейбусов будет организовано: № 3 по маршруту - от Железнодорожного массива до станции метро "Площадь Льва Толстого" (маршруту присвоен номер 3-Д); № 9 по маршруту от Международного аэропорта "Киев" (Жуляны") до станции метро "Площадь Льва Толстого" (номер 9-Д).

Проезд в Киеве:

16 ноября 2021 года на сайте киевской власти появилась информация о повышении с начала 2022 года тарифов на проезд в общественном транспорте до 20 грн.

Но уже 17 ноября в Telegram-канале Кличко сообщалось, что вопрос о пересмотре тарифов на проезд в столице до конца отопительного сезона рассматриваться не будет.

19 ноября 2021 года городской голова Киева Виталий Кличко опроверг распространенную информацию о том, что тарифы на проезд в коммунальном транспорте столицы не будут повышать до 2024 года.

Автор: Инна Андалицкая