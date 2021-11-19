Мэр назвал ее "легендой" от "сливных бачков".

Городской голова Киева Виталий Кличко опроверг распространенную информацию, что тарифы на проезд в коммунальном транспорте столицы не будут повышать до 2024 года.

Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

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"Сегодня "сливные бачки" под копирку выдали лживую "информацию". Пошли манипулировать темой и распространять вымышленную чьей-то больной головой, якобы мою цитату. Мол, что тарифы на проезд в коммунальном транспорте столицы не будут повышать до 2024 года. И еще и напоминают, мол, в 2024 - президентские выборы. Реприза сомнительно-юмористическая", - отметил Кличко.

При этом мэр подчеркнул, что "легенду о том, что вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте не будет рассматриваться до конца этого отопительного сезона, опубликовали и некоторые взвешенные интернет-СМИ".

В связи с этим Кличко призвал проверять информацию, сверяя ее с размещенной в его Телеграм-канале или на странице соцсети.

Проезд в Киеве:

16 ноября 2021 года на сайте киевской власти появилась информация о повышении с начала 2022 года тарифов на проезд в общественном транспорте до 20 грн.

Но уже 17 ноября в Telegram-канале Кличко сообщалось, что вопрос о пересмотре тарифов на проезд в столице до конца отопительного сезона рассматриваться не будет.

Автор: Инна Андалицкая