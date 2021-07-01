Деятельность КСП за последние годы проанализирует аудиторская проверка.

В Киеве уволили руководство и всех сотрудников Коммунальной службы перевозок.

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Подобное решение он назвал подготовкой "поля для реформирования пассажирских перевозок".

"После проведения последнего горячего конкурса, беспрецедентной дисквалификации двух третей перевозчиков и задействования спецназа МВД для противодействия титушкам, которые пытались его сорвать, сегодня имеем немного времени для упорядочения кадровых проблем. Оперативно выданным распоряжением мэра Киева Виталия Кличко из-за потери доверия уволен руководитель коммунальной службы перевозок Сергей Савтырь. Все без исключения работники КСП уведомлены об увольнении в связи с реорганизацией структуры предприятия. Двухмесячный срок на поиск новой работы ушел", - написал чиновник.

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Он заявил о наличии оснований полагать, что КСП работала в интересах отдельной группы перевозчиков.

"За 2020 год Службой было проведено 224 внеплановых проверки по жалобам и обращениям граждан и организаций. При этом были расторгнуты лишь два договора с перевозчиками. И то - по их собственной инициативе, из-за неприбыльности маршрутов. То есть коммунальную службу перевозок устраивало все, что происходило на дорогах города", - подчеркнул он.

Усов добавил, что финансово-экономическую деятельность службы за последние годы, законность решений руководства и изданных приказов проанализирует аудиторская проверка.

Напомним, ранее киевские маршрутчики решили отложить повышение стоимости проезда.

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Автор: Юрий Годован