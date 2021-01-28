В Департаменте транспортной инфраструктуры заверили, что "о повышении тарифа сейчас речь не идет".

Повышение тарифов на проезд в муниципальном транспорте Киева городскими властями не рассматривается.

Об этом в комментарии УНИАН сказала заведующая сектором по связям с общественностью Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Голосинская, отвечая на просьбу прокомментировать распространенную отдельными СМИ информацию о повышении стоимости проезда в городском общественном транспорте Киева в ближайшее время.

Читайте такжеПодорожание переносится: в Киевсовете рассказали, когда в столице вырастут цены на проезд в маршрутках

"Повышение тарифов на проезд в муниципальном транспорте пока не рассматривается городскими властями. Я даже не знаю, что сейчас комментировать, потому что этот вопрос у нас не обсуждался... Насколько я знаю, вопрос повышения обсуждается частными перевозчиками потому что карантин, ограничения и они на грани банкротства. Но что касается именно муниципального транспорта, то пока вопрос тарифа не обсуждается, о повышении тарифа сейчас речь не идет", - отметила Голосинская.

Вместе с тем, как сообщает dtp.kiev.ua, в метрополитене не исключают, что со временем стоимость проезда может измениться.

Локдаун и подорожание

20 мая 2020 года Кабинет Министров утвердил график запуска общественного транспорта в Украине.

20 мая 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после возобновления работы транспорта не произойдет повышения цен на проезд.

В октябре 2020 года сообщалось, что власти Киева рассматривают возможность повышения стоимости проезда в городском транспорте в следующем году.

15 декабря 2020 года появилась информация о том, что после завершения усиленных карантинных ограничений, которые продлятся с 8 по 24 января, в Киеве могут подняться цены на маршрутные такси, в зависимости от сложности маршрута цена увеличится до 10-12-15 гривен.

22 декабря 2020 года СМИ писали о том, что в Украине проезд в городских маршрутках и автобусах снова будет дорожать. Повышение стоимости проезда будет касаться общественного транспорта не только в столице, но и по всей Украине.

29 декабря 2020 года в Киевсовете рассказали, когда в столице вырастут цены на проезд в маршрутках.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Милосердова