Ожидается, что в ближайшее время поездки вряд ли подорожают более чем на 10-15 процентов.

Эксперты прогнозируют, что существенного подорожания стоимости поездок в киевских такси не будет из-за большой конкуренции.

Об этом говорится в сюжете программы "ДжеДАИ" на канале 2+2.

"На такси выгоднее. Так подумала почти половина киевлян после новостей о росте стоимости проезда в общественном транспорте. Многочисленные промокоды и акционные предложения от перевозчиков действительно делали таксомоторы альтернативой автобусам и троллейбусам. Особенно, если бы надо было ехать с несколькими пересадками. Впрочем, на днях таксисты заявили – поднимут цены и они", – отмечается в сюжете.

По мнению экспертов, при стабильной гривне и стабильной стоимости топлива в ближайшее время поездки в такси вряд ли подорожают более чем на 10-15 процентов.

Читайте такжеUklon и Uber столкнутся с конкуренцией: в Украину заходит китайская служба таксиВ Украинской таксомоторной ассоциации допускают повышение цен, но отмечают при этом, что первыми тарифы повысятся не у официальных такси.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель профсоюза таксистов столицы Валентин Голубев заявил о повышении тарифов в такси Киева вместе со ростом стоимости проезда в общественном транспорте.

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Автор: Катерина Шварц