Сейчас проект постановления находится на рассмотрении профильных комиссий.

В Киевсовете предлагают отменить остановку общественного транспорта столицы во время воздушной тревоги.

Соответствующий проект постановления зарегистрировали в Киевском городском совете, сообщил в Facebook соучредитель инициативы "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

Также текст документа уже опубликован на официальном сайте Киевсовета. Сейчас он находится на рассмотрении профильных комиссий.

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"Безотлагательно принять организационные меры для обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров транспортом в пределах города Киева все время вне зоны действия комендантского часа, в том числе во время воздушной тревоги. Кроме случаев, когда это несет прямую угрозу безопасности движения транспорта, здоровью и жизни пассажиров", – говорится в тексте документа.

"Проект решения касается как наземного транспорта, так и метро. То есть мы хотим, чтобы и метро по открытым участкам ездило стабильно во время воздушных тревог. 2 месяца действия абсурдного решения Совета обороны Киева показало, что оно никак не улучшило безопасность киевлян. Коммунальный транспорт потерял платежеспособных пассажиров и возможности для уменьшения убыточности. Коммунальный транспорт добивают. В проигрыше киевляне и переселенцы, зато в выигрыше маршрутчики и таксисты. Нашу безопасность обеспечивают ВСУ, а транспорт должен работать стабильно и предсказуемо!"- подчеркнул Гречко.

Кроме того, депутатам предлагают выдать наконец работникам Киевпастранса и метрополитена пропуска, чтобы люди могли спокойно добраться после работы домой во время комендантского часа.

Как писал УНИАН, в Киеве с 1 августа начало действовать решение Совета обороны столицы, согласно которому наземный общественный транспорт останавливаться во время воздушной тревоги.

На заседании транспортной комиссии Киевсовета рассмотрели и поддержали петицию об отмене остановки общественного транспорта во время воздушных тревог.

Со своей стороны, мэр Киева Виталий Кличко ответил на эту петицию отметив, что это решение будет принято в случае, если в столице стабилизируется ситуация с безопасностью.

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