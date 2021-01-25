На дорогах в Киеве установили новые дорожные знаки "1.40 Смена покрытия".
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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Участки с различным дорожным покрытием являются аварийно опасными, так как имеют разный коэффициент сцепления и различную степень деформации. Это может привести к потере водителем контроля над автомобилем.
Именно для этого киевская городская власть инициировала включение знака "1.40" в правила дорожного движения. Увидев такой знак, водитель должен снизить скорость.
Измененные правила дорожного движения
- С 1 октября 2020 года водители в Украине должны соблюдать правила езды с включенными фарами или зажженными ходовыми огнями вне населенных пунктов.
- 12 ноября 2020 года Кабинет министров Украины внес изменения в правила дорожного движения. Новая редакция правил дорожного движения позволяет велосипедистам двигаться в полосе для маршрутных транспортных средств, а при необходимости остановиться. Кроме того, теперь знак, обозначающий полосу для движения маршрутных транспортных средств, не требует дополнительной таблички "для велосипедистов".
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