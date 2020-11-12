Теперь знак, обозначающий полосу для движения маршрутных транспортных средств, не требует дополнительной таблички "для велосипедистов".

Кабинет министров Украины внес изменения в правила дорожного движения.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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В частности, новая редакция правил дорожного движения позволяет велосипедистам двигаться в полосе для маршрутных транспортных средств, а при необходимости остановиться.

Кроме того, теперь знак, обозначающий полосу для движения маршрутных транспортных средств, не требует дополнительной таблички "для велосипедистов".

"С целью развития велосипедной инфраструктуры и уменьшения травматизма среди велосипедистов проект предлагает разрешить движение велосипедистов полосой движения для маршрутных транспортных средств", — говорится в пояснительной записке.

Что изменится

Для повышения безопасности отныне водители и пассажиры такси, а также инструкторы по вождению обязаны использовать ремни безопасности. Единственное исключение — водители и пассажиры с инвалидностью, физиологические особенности которых делают пользование ремнями безопасности невозможным.

Кроме того, для повышения безопасности пешеходов, в темное время суток они обязательно должны использовать светоотражающие элементы на одежде или жилеты со светоотражающими элементами.

Также изменится один из дорожных знаков — 1.40 "Конец дороги с усовершенствованным покрытием". В новом варианте на знаке дорога будет изображена горизонтально, и над ней появится силуэт автомобиля. Название знака изменится на "Изменение покрытия".

Включенные фары

С 1 октября 2020 года водители в Украине должны соблюдать правила езды с включенными фарами или зажженными ходовыми огнями вне населенных пунктов.

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Автор: УНИАН