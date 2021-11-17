Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что понимает, насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян, и указал, что пока этот вопрос только вынесен на обсуждение.

Вопрос о пересмотре тарифов на проезд в столице до конца отопительного сезона рассматриваться не будет.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник инициировал процесс публичных консультаций по установлению новых тарифов на проезд в общественном транспорте Киева. Коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпасстранс" обратились к КГГА с тем, что тарифы на перевозки в коммунальном транспорте давно не соответствуют их себестоимости.

Кличко отметил, что произошел значительный рост цен на энергоносители, что является главной составляющей стоимости тарифа.

Читайте такжеВ Украине подорожал автогазКроме того, как напомнил мэр, чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд грн.

Правительство обещало компенсировать эти расходы, но на сегодняшний день не выполняет условия соответствующего меморандума.

"И в этой ситуации Киеву приходится постоянно дотировать также коммунальный транспорт и удерживать цены на проезд в нем в несколько раз ниже себестоимости. Напомню, только в этом году дотация на городской транспорт составляет 4,5 млрд грн из городского бюджета", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что власти города поставлены перед выбором: либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд.

"Ведь весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации. За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Обновлять тот же общественный транспорт?" - добавил мэр.

Вместе с тем Кличко отметил, что понимает, насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян, и указал, что пока этот вопрос только вынесен на обсуждение.

"Это – проект. А не принято решение", – подчеркнул Кличко.

"Как менеджер, я говорю о сложной экономической ситуации, в которой оказался город – из-за энергетического кризиса и постоянных долгов центральной власти перед городом. Но как у мэра Киева, у меня позиция следующая и четкая: вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет", - подытожил городской голова Киева.

Что предшествовало

16 ноября на сайте киевских властей появилась информация о повышении с начала 2022 года тарифов на проезд в общественном транспорте до 20 грн.

Автор: Виктория Токарева