В Киев прибыл первый грузовой поезд из китайского Уханя

Поезд встретили в торжественной обстановке, чтобы символически продемонстрировать победу над коронавирусом в Ухане.

На станцию Киев-Лиски сегодня утром прибыл второй прямой контейнерный поезд из Китая.

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Как сообщает «ЦТС», в этот раз начальным пунктом движения состава стал Ухань - из этого китайского города в Киев контейнерный поезд приехал впервые.

Состав доставил из КНР 43 сорокафутовых контейнера. В контейнерах перевозятся сульфат магния, всевозможное оборудование, алюминиевые рамы, одноразовые шприцы, продукция легкой промышленности.

Протяженность маршрута поезда составила 9,5 тыс. км. Из Уханя поезд выехал 16 июня. Соответственно, весь путь он преодолел за 20 суток.

"Расчетное время на преодоление этого расстояния составляет около 15 суток. Это показатель, который обеспечит конкуретность сухопутного маршрута перевозок китайского товара в Украине по сравнению с другими логистическими решениями. Планируем, что поезда из КНР будут курсировать еженедельно с последующим увеличением периодичности", - прокомментировал и.о. председателя правления АО УЗ Иван Юрик.

По его словам, ранее по территории Украины железнодорожным транспортом осуществлялись только транзитные перевозки грузов в сообщении Китай - страны Западной Европы - Китай. Сейчас рассматривается еще ряд новых маршрутов контейнерных поездов.

На вопрос журналиста о том, почему второй прямой контейнерный поезд из Китая встречают в торжественной обстановке, в отличие от первого, в УЗ ответили, что это была инициатива китайской стороны, чтобы символически продемонстрировать победу над коронавирусом в Ухане.

Первый первый контейнерный поезд из Поднебесной филиал "Лиски" "Укрзализныци" принял 8 июня. Этот рейс был выполнен из Яньтайя.

Также была анонсирована отправка 26 июня еще одного контейнерного поезда в Киев - из Наньчана.

Напомним, Китай закрыл город Ухань с 11 миллионами жителей 23 января, когда стало понятно, что гриппоподобный вирус, появившейся там в конце 2019 года, был заразным и потенциально смертельным. С Уханя началась пандемия коронавирусной болезни COVID-19.

Ослаблять карантинные ограничения в Ухане начали лиешь в апреле этого года.

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