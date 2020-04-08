Ухань ослабляет жесткий карантин – жителям разрешили покидать город (фоторепортаж)

Китай закрыл город 23 января, когда стало ясно, что гриппоподобный вирус, появившийся там в конце 2019 года, был заразным и потенциально смертельным.

Власть Уханя (Китай) позволила выезжать из города впервые за 76 дней жесткого карантина, несмотря на опасения второй волны инфицированных в связи с преждевременным ослаблением ограничительных мер.

Об этом сообщает Reuters.

Китай закрыл город с 11 миллионами жителей 23 января, когда стало понятно, что гриппоподобный вирус, появившейся там в конце 2019 года, был заразным и потенциально смертельным.

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Первый поезд из города отправился 00:50 по Гринвичу и примерно тогда же силовики открыли для транспортного движения выездные дороги.

По данным государственной телерадиокомпании, в среду Ухань покинули 55 тысяч человек.

Ограничения были ослаблены на фоне уменьшения количества больных коронавирусом. Во вторник на материковом Китае не зарегистрировали ни одного нового случая инфицирования COVID-19.

Отмечается, что местная власть пытается предотвратить вторую волну инфицирования. Жителей просят не покидать дома без крайней надобности и до сих пор запрещают им передвигаться по городу без средств индивидуальной защиты.

Кроме того, люди могут покинуть Ухань только при наличии «зеленого кода здоровья» или специального разрешения с указанной причиной.