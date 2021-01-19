Эксперты прогнозируют, что батареи со скоростной зарядкой станут массово доступными в течение трех лет, а цена не будет превышать рыночную цену аккумуляторов сейчас.

Батарея израильской компании StoreDot может заряжаться за пять минут, в будущем ее энергии будет хватать на более 150 километров дороги.

Читайте такжеВ США создали дорогу, заряжающую электромобили (фото)Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на The Guardian.

"Компания длительное время занимается разработкой батарей с быстрой зарядкой и применяет их в мобильных устройствах, дронах и электрических самокатах. Вскоре StoreDot сможет производить также литий-ионные батареи для электрокаров, скорость зарядки которых приравнивается к традиционной заправки топливом", - говорится в сообщении.

Исполнительный директор компании отмечает, что основным барьером для водителей в переходе на электрические средства передвижения является уже не цена, а беспокойство относительно продолжительности движения на батарее. Разработчик также выпустит инженерные образцы из ленты массового производства, чтобы показать, что батарея уже готова для продажи.

Однако, отмечают в компании, проблема заключается не только в скорости зарядки батарей, но и в зарядных станциях, многие из которых не имеют достаточной мощности для скоростной зарядки.

В батареях StoreDot вместо графита, используемого в традиционных литий-ионных батареях, используются полупроводниковые наночастицы. В будущем компания хочет привлечь кремний, который значительно дешевле. Эти прототипы ожидают представить в этом году.

К 2025 году батарею планируют адаптировать для расстояния более чем в 150 километров. Компания отмечает, что цена будет такой же, как и у традиционных батарей.

Эксперты прогнозируют, что батареи со скоростной зарядкой станут массово доступными в течение трех лет, а цена не будет превышать рыночную цену аккумуляторов сейчас.

Капитализацию компании-разработчика сейчас оценивают в 100 миллионов долларов.

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Автор: УНИАН