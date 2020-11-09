Жаль только, что в Украине станции Supercharger появятся не раньше 2022 года.

Крупнейший производитель электромобилей Tesla похвалился своим очередным достижением - количество установленных станций быстрой зарядки Supercharger по всему миру превысило 20 тысяч штук. Чтобы достичь этой цели, понадобилось 8 лет.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"За последние пару лет Tesla далеко не один раз обещала крупное расширение сети Supercharger, но сдержать слово производитель, увы, так и не сподобился. Собственно, глава Tesla Илон Маск еще в конце 2018 года обещал увеличить число станций Supercharger до 23 тысяч к концу 2019 года. Еще раньше Tesla задавалась целью иметь более 18 тысяч зарядных станций Supercharger по всему миру к концу этого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что срывы сроков были обусловлены трудностями с запуском станций третьего поколения станций Supercharger V3, чьё развёртывания неоднократно откладывались из-за различных трудностей - первую такую станцию компания ввела в строй в июне 2019 года (на полгода позже, чем планировалось изначально).

В то же время стоит признать, что за последние месяцы Tesla ощутимо нарастила темпы - в сентябре по всему миру насчитывалось 17,5 тысячи "суперчарджеров" Tesla, тогда как на конец 2019 года сеть Tesal Supercharger была представлена 15 тысячами станциями в 1 716 локациях по всему миру. Иными словами, за последние два месяца Tesla установила больше "суперчарджеров", чем за первые девять месяцев 2020-го.

Жаль только, что в Украине станции Supercharger появятся не раньше 2022 года.

Что этому предшествовало

Tesla открыла первую быструю зарядную станцию Supercharger для своих электромобилей в Калифорнии в 2012 году.

В прошлом году Tesla представила третье поколение станций быстрой зарядки Supercharger V3 с удвоенной мощностью 250 кВт, и самая популярная модель Model 3 поддерживает эту мощность зарядки (всего за пять минут можно получить еще 120 километров к запасу хода).

Предыдущие поколение станций Supercharger обеспечивает выходной ток мощностью 120 кВт до 145 кВт.

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Автор: УНИАН